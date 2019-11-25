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Кремль не отмечает роста протестной активности в России в текущем году

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, определенная общественная реакция на те или иные события всегда присутствовала
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Кремль не отмечает роста протестной активности в России в текущем году, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию в газете "Коммерсантъ" исследования Центра социально-трудовых прав (ЦСТП), согласно которому в третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года - 1443, что является рекордным показателем за последние несколько лет.

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"Нет, это обычный фон, это всегда присутствовало - определенная общественная реакция на те или иные события. Но она была всегда, она не ассоциируется только с этим годом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, отметили ли в администрации президента рост протестной активности в 2019 году.

Он призвал дождаться "каких-то цифр от социологов". "Наверное, будут какие-то показатели, а потом уже будем на это как-то реагировать, - добавил представитель Кремля. - Будут интересны те цифры, которые социологи готовы предложить на наш суд".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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