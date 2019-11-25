Спецслужбы сами анализируют достоверность данных, касающихся ролика об убийстве в Сирии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Кремль не занимается ситуацией, связанной с публикацией "Новой газетой" кадров жестокого убийства в Сирии, это вопрос соответствующих специальных структур. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальные службы так же видят все эти сообщения и они анализируют степень их достоверности, поэтому они принимают самостоятельно решения. Здесь не нужен какой-то особенный режим, система работает и отслеживает подобные ситуации", - сказал Песков.

Комментируя сообщения об идентификации одного из тех, кто запечатлен на опубликованных кадрах, он отметил, что, "если существуют вопросы", сначала нужно проверить, действительно ли это тот человек. "Система оперативно реагирует на такую информацию и все проверяет", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что ему неизвестно, докладывалось ли об этой ситуации президенту РФ Владимиру Путину. "Это не вопрос Кремля, мне к этому больше нечего добавить", - продолжил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков назвал опубликованные "Новой газетой" кадры убийства в Сирии в 2017 году, к которому, по данным издания, имеют отношения граждане РФ, шокирующей информацией. При этом он подчеркивал, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии.