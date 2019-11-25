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Россия и Непал условились подписать соглашение по ВТС

Глава МИД РФ также сообщил, что Россия намерена рассмотреть возможность расширения поставок вертолетов в Непал

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия и Непал договорились подписать соглашение в области военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Непала Прадипом Кумаром Гьявали.

"Хорошие перспективы у военно-технического сотрудничества. Мы условились подписать соответствующее соглашение", - сказал он.

Лавров также сообщил, что Россия намерена рассмотреть возможность расширения поставок вертолетов в Непал. 

"В условиях непальского высокогорья хорошо зарекомендовала себя российская авиационная техника. В Непале работают поставленные ранее вертолеты Ми-17, и есть планы на развитие взаимодействия в этой сфере на будущее", - сказал он.

В новость были внесены изменения (13:17 мск) - добавлены подробности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНепалРоссия
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