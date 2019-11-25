Лавров: сроки визитов руководства РФ в Непал будут согласованы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сроки визитов российского руководства в Непал будут согласованы по дипломатическим каналам. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Непала Прадипом Кумаром Гьявали.

"Господин министр передал приглашение представителям российского руководства посетить Непал. Мы эти предложения, конечно же, будем рассматривать конструктивно и согласуем возможные сроки визитов по дипломатическим каналам", - сказал он.

Лавров также поблагодарил непальского коллегу за информацию о мерах по дальнейшему развитию национальной туристической индустрии в рамках программы "Посети Непал 2020". "Мы постараемся в ответ на приглашение наших друзей направить российских представителей по официальной линии, по спортивной и культурной линиям для участия в соответствующих мероприятиях", - указал он.

Сотрудничество двух стран

По словам Лаврова, Россия и Непал ускорят подготовку совместных документов о сотрудничестве между телевизионными каналами, в правоохранительной сфере, сферах миграции и реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Отмечу согласованные сегодня подходы к ускорению работы над документами в правоохранительной сфере, в сфере миграции, реадмиссии, реагирования на чрезвычайные ситуации, а также о сотрудничестве между телевизионными каналами России и Непала", - сказал он.

По словам министра, особое внимание было уделено необходимости ускорить согласование двусторонней консульской конвенции, которая "позволит решить возникающие вопросы о выравнивании режима пребывания российских граждан в Непале и непальских граждан в России, особенно в ситуации, когда они образуют совместные семьи".