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Кризис на Украине
Обновлено 

Песков: программа саммита в "нормандском формате" находится в стадии подготовки

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока "никаких наметок по программе" нет

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не дал точного ответа на вопрос, пройдет ли отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита в "нормандском формате" в Париже.

"Пока нет никаких наметок по программе [саммита], это все в стадии подготовки, это подготовка между четырьмя столицами", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, "соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка, пока ясно только, что будет "нормандский формат".

При этом Песков заметил: "Так или иначе в рамках "нормандского формата" все четыре президента встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить - эти модальности согласовываются".

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Ранее, отвечая на вопрос, возможна ли на полях саммита отдельная встреча российского и украинского лидеров, Песков также отмечал, что программа визита находится пока только на стадии проработки.

Первая встреча в "нормандском формате" прошла 6 июня 2014 года, последняя - 19 октября 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров.

В новость были внесены изменения (14:12 мск) - добавлены подробности.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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