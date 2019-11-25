{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Поездка Путина в Турцию на запуск "Турецкого потока" планируется на январь

Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, ранее лидеры двух стран договорились, что в первой декаде января 2020 года в Турции будет готова наземная часть "Турецкого потока"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в первой декаде января 2020 года может посетить Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В ходе одного из последних телефонных разговоров Путин и Эрдоган [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] договорились, что в первой декаде января 2020 года в Турции будет готова наземная часть "Турецкого потока", и речь шла о том, что, возможно, состоится визит президента Путина в Турцию. Такая поездка готовится", - сказал он.

Представитель Кремля не стал называть конкретную дату визита, пообещав своевременно предоставить эту информацию.

"Газпром" 19 ноября сообщил, что завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.

В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

О "Турецком потоке"

Пропускная способность газопровода составит 31,5 млрд куб. м газа в год. Этого объема энергии достаточно, чтобы обеспечить бытовые потребности 15 млн средних домохозяйств.

Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.

В мае 2018 года "Газпром" и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке "Турецкого потока". В дополнение к нему было подписано соглашение между "Газпромом" и турецкой Botas, где определены основные условия и параметры строительства этого участка трубы. Строительством займется совместная проектная компания Turkakim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе.

В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Общий бюджет строительства газопровода "Турецкий поток" российская компания оценивает в €7 млрд. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.

В новость были внесены изменения (13:56 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБолгарияТурцияГрецияИталияРоссияВенгрияСербияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Россия и Непал условились подписать соглашение по ВТС
Глава МИД РФ также сообщил, что Россия намерена рассмотреть возможность расширения поставок вертолетов в Непал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС