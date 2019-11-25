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Песков: США и КНДР не дали ответа о визите Трампа и Ким Чен Ына в Москву на День Победы

Ранее сообщалось, что Россия также направила приглашение на празднование премьер-министру Великобритании, руководителям стран ШОС, европейским лидерам

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Кремль пока не получил ответа от США и КНДР о возможном участии лидеров этих стран - Дональда Трампа и Ким Чен Ына в мероприятиях в Москве в честь Дня Победы в 2020 году.

"Нет, пока нет", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее сообщалось, что Россия также направила приглашение на празднование 75-й годовщины Победы премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, руководителям стран ШОС, европейским лидерам.

 

Теги
СШАКНДРРоссияКим Чен ЫнПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдДжонсон, Борис
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