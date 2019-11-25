Лавров: угроза срыва работы Конституционного комитета Сирии существует

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Есть немало сторонников смены власти в Сирии, которые хотели бы сорвать работу сирийского конституционного комитета. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается угрозы срыва, то угроза есть всегда, потому что немало сторонников тех, кто хотел бы, чтобы этот процесс закончился провалом и тогда можно будет обосновать какие-то действия, включая, возможно, интенсификацию силового вмешательства в сирийские дела, чтобы реализовать пресловутую смену режима", - сказал он.

Как отметил Лавров, второе заседание конституционного комитета сейчас готовится: "Это заседание пройдет в режиме, установленном и для полного состава комитета, и для редакционной комиссии".

Глава МИД РФ призвал представителей ООН пресекать попытки вмешательства в работу комитета. "Угроза внешнего вмешательства, угроза навязывания сирийским сторонам каких-то решений извне существует, - добавил он. - Наши коллеги из ООН, включая генерального секретаря, его специального посланника господина [Гейра] Педерсена, обязаны такие попытки жестко пресекать".