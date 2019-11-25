Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии политическое урегулирование в этой стране

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили в понедельник перспективы политического урегулирования в стране, а также вопросы укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, включая перспективы политического урегулирования в этой стране", - сообщили в дипведомстве.

"Рассматривались также некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского сотрудничества в интересах восстановления социально-экономической инфраструктуры САР, в том числе формирование благоприятных условий для скорейшего возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам постоянного проживания", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как указали в МИД РФ, встреча состоялась по просьбе сирийского дипломата.