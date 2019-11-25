Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом сообщил в понедельник на совещании с членами городского правительства губернатор Александр Беглов.

"Любовь Совершаева переходит работать в полпредство Северо-Запада, но не сегодня и не завтра - когда будет оформлено соответствующее решение", - сказал Беглов.

Он поблагодарил Совершаеву за работу. "Она очень много сделала, особенно во время предвыборной кампании, в налаживании коммуникаций", - отметил он.

Совершаева работала в петербургском правительстве с ноября 2018 года, до этого она была заместителем полпреда с мая 2013 года. К сфере ее ответственности в должности заместителя полпреда относились вопросы реализации внутренней политики президента РФ и общественных проектов.

Беглов сообщил, что внесет на согласование в законодательное собрание кандидатуры новых членов петербургского правительства - вице-губернатора Ленинградской области Валерия Пикалева и замминистра просвещения Ирины Потехиной.

"Я сегодня направляю документы в законодательное собрание на согласование к назначению в состав правительства Санкт-Петербурга Пикалева Валерия Ивановича (в настоящее время он заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности) и Потехиной Ирины Петровны. В настоящее время он работает заместителем министра просвещения РФ, и с 2001 по 2003 год она была тоже членом правительства Петербурга. После согласования и утверждения сделаем некоторое перераспределение обязанностей", - сказал Беглов.

В новость внесены изменения (15:59 мск) - добавлены подробности.