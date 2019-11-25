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Ежегодная большая пресс-конференция Путина 19 декабря состоится в ЦМТ

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина 19 декабря состоится в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли пресс-конференция в ЦМТ, как и в последние несколько лет.

Нынешняя пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года. Данный формат, когда глава государства в течение нескольких часов в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов, традиционно привлекает повышенное внимание общественности и СМИ.

Первоначально местом встречи российского лидера с журналистами был Круглый зал в 14-м корпусе Кремля, входивший в комплекс зданий резиденции главы государства. Он был рассчитан примерно на 800 мест. С 2012 года в связи со сносом этого корпуса встречи президента со СМИ были перенесены в Центр международной торговли на Краснопресненской набережной.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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