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Президент РСМД: Россия является надежным партнером в условиях глобальной нестабильности

Игорь Иванов считает, что в 2020 году продолжится снижение стабильности системы международных отношений, но России не стоит выбирать стратегию самоизоляции

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия в условиях снижения глобальной управляемости и растущей нестабильности мировой политики выступает в роли надежного и последовательного партнера, которого уважают даже противники. Об этом говорится в статье бывшего главы Министерства иностранных дел РФ, президента Российского совета по международным делам (РСМД) Игоря Иванова, опубликованной в понедельник в "Российской газете".

"Даже самые непримиримые критики Москвы вынуждены признать, что в уходящем году российская линия в международных делах характеризовалась преемственностью и последовательностью. Далеко не для всех на мировой арене Россия выглядит удобным партнером, но ее никак нельзя упрекнуть в том, что она оказывается партнером ненадежным и непредсказуемым. Это неоспоримое преимущество перед некоторыми другими великими державами вызывает уважение не только наших друзей и союзников, но также противников и оппонентов", - отметил Иванов.

По мнению президента РСМД, в 2020 году продолжится снижение стабильности системы международных отношений, но России не стоит выбирать стратегию самоизоляции. "Российская внешняя политика в наступающем году, как представляется, не должна ограничиваться решением преимущественно текущих, оперативных задач в различных регионах мира, хотя важность этих задач трудно переоценить. Но не меньшее значение имеет отработка новых принципов, моделей и механизмов международного сотрудничества на перспективу", - отметил он.

Иванов напомнил, что в Сирии при помощи многосторонней дипломатии России удалось "сблизить позиции, казалось бы, самых непримиримых противников и добиться устойчивого снижения интенсивности военного противостояния". "В наступающем году эту практику стоит попытаться распространить на Ближневосточный регион в целом, последовательно развивая и конкретизируя безусловно востребованную на Ближнем Востоке российскую концепцию региональной системы коллективной безопасности", - подчеркнул он.

Президент РСМД считает 2020 год не лучшим временем для налаживания отношений с США, где полным ходом идет избирательная кампания, но при этом Россия не должна брать паузу в двусторонних отношениях. "Если сегодня объективно затруднены контакты с исполнительной властью США, то нужно усилить свою активность по другим линиям, в том числе и на втором треке наших отношений", - заключил Иванов.

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