Полянский заявил, что состав СБ ООН не должен превышать "чуть более 20" стран

ООН, 25 ноября. /ТАСС/. Максимальное число членов Совета Безопасности (СБ) ООН не должно превышать "чуть более 20". Об этом заявил в понедельник первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Генассамблеи организации по вопросу о справедливом представительстве в СБ.

На данный момент СБ ООН состоит из пяти постоянных членов (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай) и 10 непостоянных, избираемых на двухлетний период.

"Выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности, - сказал он. - Его оптимальный численный состав не должен превышать "чуть более 20" членов".

В то же время Полянский отметил, что Россия, будучи постоянным членом СБ, считает нужным придать ему "более представительный и сбалансированный характер, прежде всего за счет повышения представленности в нем развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки". "Выступаем за исправление исторической несправедливости в отношении Африки, количество мест которой в Совете не соответствует ни современной роли континента в международных делах, ни общему числу африканских государств", - подчеркнул дипломат.