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Полянский заявил, что состав СБ ООН не должен превышать "чуть более 20" стран

Первый заместитель постпреда России при ООН отметил, что РФ считает также нужным придать Совету Безопасности более представительный характер за счет развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки

ООН, 25 ноября. /ТАСС/. Максимальное число членов Совета Безопасности (СБ) ООН не должно превышать "чуть более 20". Об этом заявил в понедельник первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Генассамблеи организации по вопросу о справедливом представительстве в СБ.

На данный момент СБ ООН состоит из пяти постоянных членов (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай) и 10 непостоянных, избираемых на двухлетний период.

"Выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности, - сказал он. - Его оптимальный численный состав не должен превышать "чуть более 20" членов".

В то же время Полянский отметил, что Россия, будучи постоянным членом СБ, считает нужным придать ему "более представительный и сбалансированный характер, прежде всего за счет повышения представленности в нем развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки". "Выступаем за исправление исторической несправедливости в отношении Африки, количество мест которой в Совете не соответствует ни современной роли континента в международных делах, ни общему числу африканских государств", - подчеркнул дипломат.

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