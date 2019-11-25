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Лавров обсудит с главой МИД Исландии развитие торговли и важность национальных интересов

Как отметили в российском МИД, отношения Москвы и Рейкьявика долгое время характеризовались конструктивностью и взаимопониманием

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник проведет переговоры со своим исландским коллегой Гудлёйгуром Тором Тордарсоном, который находится в российской столице с рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств России и Исландии часто встречаются на полях международных форумов, в том числе на сессиях Арктического совета, однако страны друг друга посещают довольно редко. К примеру, с последней встречи в особняке МИД РФ прошло восемь лет. Несмотря на это российско-исландские контакты на высшем уровне активизировались: в апреле этого года президент Исландии Гудни Йоханнессон посетил Санкт-Петербург, где принял участие в международном форуме "Арктика - территория диалога". Там состоялись его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Шаги для повышения товарооборота, перспективы углубления кооперации в различных сферах, актуальные вопросы международной и региональной проблематики - все эти темы традиционно затрагиваются на российско-исландских переговорах на высшем и высоком уровне. Предстоящая встреча Лаврова и Гудлёйгура Тора Тордарсона, как ожидается, не станет исключением.

Камень преткновения

Как отметили в российском дипведомстве, отношения Москвы и Рейкьявика долгое время характеризовались конструктивностью и взаимопониманием. Однако они резко ухудшились после 2014 года, когда Исландия выступила в поддержку антироссийской линии Евросоюза и США. В свою очередь российская сторона была вынуждена предпринять ответные шаги и ввела санкции в отношении сельскохозяйственной продукции.

Опыт Исландии наглядно демонстрирует полную неэффективность санкционной политики, которая помимо негативного политического эффекта повлекла за собой ощутимые последствия для двусторонней торговли. Несмотря на то, что в январе - сентябре 2019 года объем торговли между двумя странами вырос на 71,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цифры все еще незначительные - около $50 млн. Ухудшение ситуации признают и в Рейкьявике: там отмечают, что из-за ответных мер РФ серьезные потери несет рыбный рынок Исландии.

На январской пресс-конференции Лаврова по итогам 2018 года исландский журналист поинтересовался, что должна сделать его страна для возобновления взаимодействия в сфере сельского хозяйства. Министр указал на простое решение вопроса: отказаться от санкционных методов решения дел, которые становятся все более и более популярными на Западе. "Нужно отказываться от попыток диктата и недобросовестной конкуренции. Мы тогда ответим взаимно, не сомневайтесь. Это будет очень быстро", - подчеркнул глава МИД РФ, добавив, что вопрос отмены антироссийских санкций Москва на двусторонних переговоров принципиально не поднимает.

К слову, поддержка санкций стран Запада является стандартной практикой для Исландии. Например, в марте этого года Рейкьявик вслед за Брюсселем расширил санкции против Сирии, а спустя несколько месяцев выступил за продление санкций против Ирана.

Мнимая угроза

Заявления о якобы существующей российской угрозе также нередко можно услышать из Рейкьявика. Так, глава МИД Исландии в ходе своего выступления в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона в мае этого года выразил обеспокоенность ростом военного присутствия Москвы в Арктике. По его словам, Рейкьявик признает право РФ охранять законные интересы в области безопасности в регионе за счет эффективных средств обороны. "Однако масштаб, скорость и явная амбициозность наращивания военного присутствия со стороны России в Арктике вызывает вопросы", - указал он, призвав избегать наращивания военного потенциала в районах Крайнего Севера.

Угрозу Исландия видит и в активных действиях РФ и КНР в Арктике. Во время визита американского вице-президента Майкла Пенса в Рейкьявик стороны подтвердили готовность работать вместе "для заботы об интересах стран НАТО в этом регионе".

Поэтому не случайно, что в Москве в преддверии переговоров Лаврова и Гудлёйгура Тора Тордарсона выразили надежду на то, что в своих подходах к сотрудничеству с Россией Рейкьявик "будет руководствоваться собственными национальными интересами, не поддаваясь влиянию сиюминутной политической конъюнктуры". "Со своей стороны нацелены на поступательное и конструктивное развитие двусторонних отношений на основе прагматизма и взаимного уважения и в той мере, в которой к этому готовы наши исландские партнеры", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Площадка для сотрудничества

Несмотря на разногласия, именно сотрудничество по линии Арктического совета является ключевой площадкой для принятия коллективных решений по вопросам обеспечения устойчивого развития Арктики.

Москва и Рейкьявик неоднократно выступали за сохранение политической стабильности в этом регионе. Особенно плотным взаимодействие между сторонами стало в этом году в контексте текущего председательства Исландии в Арктическом совете и последующего за ним российского председательства. Подтверждением этому в том числе является подписание совместного заявления, символизирующего преемственность председательств в этой организации РФ и Исландии в ходе текущего визита Гудлёйгура Тора Тордарсона в Москву.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАИсландияРоссияПенс, Майкл (Майк)
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