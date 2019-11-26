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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией WADA

По словам министра, есть желающие поставить Россию в положение стороны, "обороняющейся, обвиняемой во всем и повсюду"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не стоит делать поспешных выводов в связи с рекомендацией исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований.

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"Пока это только рекомендация, насколько я знаю, - сказал министр во вторник на пресс-конференции. - Это рекомендация комитета, которая должна быть рассмотрена <...> руководящим органом. Я бы не стал сейчас делать каких-то поспешных выводов"

Как отметил Лавров, есть желающие поставить Россию в положение стороны, "обороняющейся, обвиняемой во всем и повсюду". "Какую область международной жизни не возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначений - везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно одной или нескольким западным странам, - добавил глава МИД РФ. - С их точки зрения, чем больше подобного рода решений выносится, тем лучше, как они считают, для их антироссийской аргументации".

Между тем, продолжил министр, Россия прекрасно понимает, что именно эти страны и затевают подобного рода ситуации. "Поэтому мы будем отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу, в том числе с точки зрения рассмотрения равноправного поведения каждой страны на международной арене", - указал он.

"Не бывает так, чтобы один или двое - скажем, Россия и Китай - во всем виноваты и все нарушают, а все остальные живут по правилам, которые они сами написали, никого больше не спросив, и заставляют всех других уважать эти правила", - отметил Лавров. Как подчеркнул министр, Россия уважает международное право, предполагающее справедливость и равноправие, когда каждый должен объяснять свои действия: "Со стороны наших западных партнеров мы далеко не всегда такие вразумительные и соответствующие международному праву объяснения получаем".

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Также предлагается лишить страну на этот срок права проводить международные старты. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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