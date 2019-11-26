Лавров: увеличение числа членов Арктического совета не планируется

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Арктический совет расширять не планируется, но все желающие могут получить статус наблюдателя. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном.

"Увеличивать количество членов Арктического совета не планируется, никто таких идей не выдвигал. Все желающие могут получить статус наблюдателя, - отметил дипломат. - Каких-либо противопоказаний против получения статуса наблюдателя для стран, которые действительно готовы не политизированно, прагматично участвовать в работе при полном уважении тех базовых решений, которые принимает "арктическая восьмерка", мы не видим".

Глава МИД Исландии поддержал позицию российского коллеги. "Я полагаю, что тот баланс, который сейчас есть среди членов Арктического совета и стран-наблюдателей, уже достаточно устойчивый, хороший, - подчеркнул Гудлёйгур Тор Тордарсон. - Я согласен, что нет причин расширять членский состав Арктического совета. Та система, которая есть сейчас, весьма успешна".

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.