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Ревенко будет секретарем комиссии единороссов по этике и замсекретаря генсовета партии

Незадолго до съезда партии он не исключил своего ухода с поста замсекретаря генсовета, однако, согласно решению съезда, он сохранил должность

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Евгений Ревенко в качестве заместителя секретаря генсовета "Единой России" будет секретарем партийной комиссии по этике. Об этом сообщил во вторник журналистам секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Ревенко в качестве замсекретаря [генсовета] продолжит работу в качестве секретаря комиссии по этике", - подтвердил Турчак.

Незадолго до съезда "Единой России", который прошел 23 ноября в Москве, Ревенко не исключил своего ухода с поста замсекретаря генсовета, однако, согласно решению съезда, он сохранил должность.

Как уточнил Турчак, по кадровым вопросам могут вестись какие-то обсуждения, однако "точку [в них] ставит съезд". Кроме того, напомнил секретарь генсовета единороссов, Ревенко является сопредседателем одной из шести рабочих групп, созданных в составе генсовета партии, - группы по молодежным вопросам.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияРевенко, Евгений Васильевич
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