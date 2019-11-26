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В Крыму отказались от теледебатов кандидатов в министры

Глава республики Сергей Аксенов начнет собеседования с кандидатами на должности министров

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма решили отказаться от этапа теледебатов, который планировался в рамках кадрового проекта "Твое правительство", в ближайшие дни глава республики Сергей Аксенов начнет собеседования с кандидатами на должности министров. Об этом сообщили журналистам в министерстве внутренней политики, информации и связи региона.

В октябре Аксенов в соцсетях анонсировал кадровый проект "Твое правительство", победитель которого станет членом Совета министров Крыма. Кандидаты присылали короткие видеопрезентации с рассказами о себе, писали эссе, а также проходили тестирование. Одним из этапов должны были стать телевизионные дебаты для четырех претендентов на министерское кресло, отобранных по итогам первых испытаний.

"Одна из причин [отмены теледебатов] состоит в том, что ряд кандидатов, которые подали анкеты для участия в конкурсе, не приняли участие в этапе тестирования. Еще одной из причин стала неравномерная подача заявок, а также непонимание некоторыми участниками конкурса тех профильных направлений, которыми должно заниматься выбранное ими министерство. Поэтому членами наблюдательного совета было высказано предложение, которое я поддержал и передал Сергею Валерьевичу Аксенову, отказаться от дебатов и перейти к стадии собеседования с главой Крыма. Он поддержал это решение и в ближайшие дни проведет собеседование с кандидатами", - приводятся в сообщении слова главы правительства Крыма Юрия Гоцанюка.

На кадровый конкурс поступили 124 заявки от претендентов из Крыма и Севастополя, а также Санкт-Петербурга, Краснодарского и Пермского краев, Вологодской, Липецкой, Омской, Пензенской, Самарской, Тюменской, Челябинской областей, Республик Башкортостан и Татарстан. К компьютерному тестированию допустили 117 человек, 84 кандидата его прошли, при этом более половины участников ответили правильно более чем на 70% вопросов, из них трое набрали наивысшие 100 баллов, отмечается в сообщении.

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. 18 сентября Аксенов сообщил, что все руководители городских и районных администраций в регионе сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже, объявляя об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов говорил, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно". Сейчас завершены конкурсы на должности глав администраций всех муниципалитетов региона, а также утверждены все вице-премьеры республики.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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