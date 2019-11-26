Косачев заявил, что российские парламентарии готовы к диалогу с британскими коллегами

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские парламентарии готовы к возобновлению контактов с коллегами из Великобритании, так как у Москвы и Лондона есть очень много общих тем, над которыми страны могли бы работать вместе. Об этом заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Великобритании в РФ Лори Бристоу, которая прошла в стенах верхней палаты парламента.

"Наши отношения сейчас далеко не на подъеме, может быть, в одной из самых низших точек за многие столетия нашей взаимной истории... Мы со своей стороны всегда были готовы и сохраняем готовность к общению с нашими коллегами - парламентариями. Мы периодически встречаемся на многосторонних площадках, в частности, в рамках Межпарламентского союза. Сохранились старые контакты, но не добавляется новых. Это, на мой взгляд, неправильно", - сказал Косачев на первой встрече с Бристоу с момента, как он приехал с дипломатической миссией в Россию в 2015 году.

Сенатор напомнил, что ранее британский парламент принимал решение о приостановке межпарламентского сотрудничества с РФ. "Это, конечно же, право наших коллег, но мне кажется, что мы в этом плане упускаем возможности. Как бы ни были сложны двусторонние отношения, именно парламентарии в состоянии продолжать говорить друг с другом и высказывать друг другу аргументы, сохранять канал взаимодействия", - отметил Косачев.

При этом он подчеркнул, что российские сенаторы никому не навязываются в качестве партнеров по диалогу, но всегда к нему готовы, так как являются "убежденными сторонниками парламентской дипломатии".

"Сейчас меняются одновременно послы и в Москве, и в Лондоне. Не знаю, насколько это повлияет на состояние двусторонних отношений. Нам было отрадно увидеть оценку нового премьер-министра Великобритании, господина [Бориса] Джонсона о том, что спекуляции в отношении российского вмешательства в референдум по брекзиту не находит никакого подтверждения. Мы в этом никогда не сомневались. Хорошо, что это уже подтверждено на уровне главы британского правительства", - сказал глава международного комитета СФ.

Он также выразил надежду, что "и другие сюжеты в двусторонних отношениях, которые [в России] часто сравниваются с мифами, со временем также получат объективную, честную, справедливую оценку и перестанут мешать совместному движению вперед". "В наших отношениях по-прежнему присутствует огромное количество тем, где наши интересы не противоречат друг другу, где мы можем работать вместе, где, работая вместе, мы можем делать больше, в том числе и по парламентской линии", - заключил Косачев.