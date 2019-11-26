Грушко: Россия не заинтересована в превращении Балтики в арену военного противостояния

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Россия никогда не стремилась превратить Балтику из зоны мира в арену конфронтации, рост напряженности в регионе обусловлен действиями НАТО. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на проходящей в Берлине конференции по безопасности.

"Вместо того чтобы заниматься поисками ответов на новые вызовы и угрозы, нам приходится принимать во внимание реальность, которая возникает в результате военного планирования НАТО, - отметил он. - Так, Балтика превратилась в арену вооруженного противостояния. Отвечает ли это интересам России? Конечно, нет".

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что "на протяжении многих лет прибалтийские государства в военном плане ничего значимого из себя не представляли".

"В нашем военном планировании они вообще никак не учитывались, - добавил Грушко. - А теперь нам приходится вносить коррективы с учетом того потенциала, который там может быть развернут в результате решений, принятых НАТО".