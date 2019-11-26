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Ситуация на Корейском полуострове
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Замглавы МИД РФ и спецпредставитель США по КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Стороны подчеркнули важность координации усилий всех вовлеченных государств в интересах скорейшего достижения урегулирования

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил во вторник по телефону со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном пути урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались текущее состояние и перспективы процесса политико-дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова, - отметили в министерстве. - Подчеркнута важность координации усилий всех вовлеченных государств в интересах скорейшего достижения прогресса на этом направлении".

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

22 ноября Моргулов обменялся мнениями о положении дел в регионе с первым заместителем министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая находилась в РФ с трехдневным визитом. В ходе поездки высокопоставленный корейский дипломат также встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, первым замглавы МИД Владимиром Титовым и заместителем главы Минобороны генерал-полковником Александром Фоминым. По возвращении в Пхеньян Цой Сон Хи заявила, что удовлетворена итогами визита в Москву.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеМоргулов, Игорь Владимирович
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