Миронов: партийное сотрудничество с Кубой нацелено на укрепление межрегиональных связей

ГАВАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Подписанный в понедельник меморандум о сотрудничестве между Коммунистической партией Кубы и партией "Справедливая Россия" нацелен на взаимную поддержку РФ и Кубы на международных площадках и развитие межрегиональных связей по партийной линии. Об этом во вторник ТАСС рассказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"В условиях санкций против Кубы возрастает роль взаимодействия между регионами России и Кубы, на сегодняшний день такие экономические и социальные проекты есть у шести регионов нашей страны - Татарстана, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Тульской, Калужской и Ростовской областей. Но я напомнил нашим кубинским друзьям, что у нас 85 субъектов - вот потенциал, - заявил политик. - У нашей партии есть региональные отделения во всех 85 субъектах РФ, в рамках подписанного меморандума в этом направлении мы начнем работать".

Председатель партии отметил, что документ подразумевает взаимную поддержку интересов на международном уровне. "Куба на всех возможных площадках разъясняет своим коллегам позицию России и всегда поддерживает нас в том, что касается противостояния санкциям, а мы поддерживаем позицию Кубы [в этом вопросе]. Межпартийное сотрудничество позволит нам отстаивать позиции наших государств на любых площадках, - сказал Миронов. - При подписании меморандума мы берем на себя моральные обязательства не забывать друг о друге".

Лидер "Справедливой России" отметил, что кубинская сторона пригласила членов партии принять участие в работе молодежных лагерей под Гаваной. Компартия Кубы, в свою очередь, получила приглашение на международную конференцию, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне в апреле следующего года.

Делегация партии в ходе визита в Гавану провела встречи с представителями Коммунистической партии Кубы, Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы, посетила Кубинский институт дружбы народов, а также возложила венки к Мемориалу советского воина-интернационалиста и памятнику национальному герою острова Хосе Марти.