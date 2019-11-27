Косачев: отношения со всеми странами надо выстраивать с учетом их отношения к россиянам

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил устойчивый рост числа нарушений прав граждан России за рубежом и заявил о необходимости выстраивать взаимодействие со всеми государствами мира, исходя из их отношения к россиянам.

"Отношение к гражданам России, отношение к соотечественникам за рубежом должно становиться одним из критериев выстраивания наших отношений со всеми без исключения государствами мира", - сказал Косачев в среду на круглом столе, посвященном поддержке соотечественников за рубежом, защите их прав и интересов.

По его словам, одной из ошибок стало то, что Россия на протяжении ряда лет выстраивала политику по защите соотечественников за рубежом с учетом политических соображений в двусторонних отношениях с теми или иными странами. "В частности, понимая, что на той же Украине далеко не все благополучно и с русским языком, и с положением русскоязычного населения, мы на протяжении ряда лет делали вид, что мы этой проблемы не видим, потому что нам очень важно было сохранять с Украиной добрососедские и дружеские отношения", - сказал сенатор. Он подчеркнул, что при этом "вольно или невольно замалчивалась та тема, которая в дальнейшем взорвалась". Косачев убежден, что впредь нельзя допускать такую ошибку.

Он с сожалением отметил, что в последние годы количество нарушений прав граждан России и российских соотечественников за рубежом "имеет тенденцию к устойчивому росту". Причем, по его словам, практики дискриминации россиян становятся все более разнообразными. "Здесь и экстрадиция лиц, задержанных в третьих странах, и необоснованные депортации, аресты и обыски журналистов, незаконное изъятие детей у родителей, преследование и тюремное заключение, мотивированные политическими соображениями, дальнейшее содержание задержанных в тяжелых и даже пыточных условиях, публикация клеветнических материалов в СМИ, подрывающих репутацию соответствующих людей", - перечислил глава комитета.

"Понятно, что эта тенденция отражает более общий внешнеполитический контекст, в котором Россия не по своей вине вынуждена существовать, но не менее очевидно, что от того, насколько эффективно мы противодействуем этой тенденции,и насколько эффективно государство защищает права своих граждан за рубежом, во многом зависит и отношение к нашей стране в мире", - уверен политик.

Косачев добавил, что это обязывает власти всех уровней постоянно анализировать и совершенствовать существующий инструментарий защиты прав граждан России за рубежом. "И что принципиально важно - вырабатывать систему автоматических мер, которые естественно применялись бы в зависимости от индивидуальной ситуации, но которые задействовались бы оперативно, без препон бюрократического характера", - сказал он.