Песков назвал "уткой" сообщения о подготовке совещания в Кремле по возможным санкциям WADA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Сообщения о якобы подготовке совещания в Кремле, посвященного возможным санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), не соответствуют действительности и стали "просто уткой". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это неправда была, - сказал он. - Это просто утка".

Во вторник Песков уже опровергал это сообщение в ответ на вопрос ТАСС. Интернет-портал "Чемпионат" сообщил во вторник со ссылкой на свои источники, что в ближайшее время в Кремле якобы запланировано проведение круглого стола с участием руководителей спортивных федераций. Как утверждало издание, на встрече планируется обсудить вопросы, связанные с возможным введением исполкомом WADA санкций в отношении России и российских спортсменов.

При этом Кремль озабочен предложениями о новых возможных санкциях против российского спорта, но считает преждевременным оценивать их до окончательного решения. "Давайте сохраним трезвость оценок. Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи", - добавил Песков.

"Давать какие-то оценки сейчас, тем более такие далеко идущие, до того, как эти рекомендации [комитета по соответствию WADA исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта] не приняли форму какого-то решения, считаю невозможным и преждевременным", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков уверен, что взаимодействие российских спортивных властей с международным спортивным сообществом будет продолжено. "Российские спортивные власти были, есть и будут максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным сообществом, и также с WADA", - заявил он. И констатировал, что "были предоставлены детальные разъяснения на те вопросы, которые задавались ранее [России]".

"Я уверен, что это взаимодействие будет продолжено", - подчеркнул Песков. Он признал: "Пока действительно мы столкнулись с ситуацией, когда последовали нерадостные для нас рекомендации оценочного комитета WADA". "Они будут рассматриваться исполкомом [WADA], но это произойдет позже, в декабре", - напомнил он.

Подготовка мероприятий

Подготовка всех международных спортивных мероприятий в России продолжается в плановом порядке, отметил представитель Кремля. Так Песков ответил на вопрос о судьбе Универсиады 2023 года в Екатеринбурге и о том, рассматривает ли Кремль возможность переноса места проведения этого турнира и организации альтернативных соревнований.

"Мы не знаем, какие последуют решения WADA, пока речь идет о рекомендациях оценочного комитета", - отметил Песков. "Пока все мероприятия планово готовятся, есть целый набор мероприятий на повестке дня", - добавил Песков. "Что будет после вынесения того или иного решения, пока говорить преждевременно", - заключил представитель Кремля.

Ранее министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что Екатеринбург готовится к проведению летней Универсиады 2023 года в плановом режиме, несмотря на возможные санкции в отношении российского спорта со стороны WADA.

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Также предлагается лишить страну на этот срок права проводить международные старты. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.