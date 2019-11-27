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Песков: РФ и Украина контактируют относительно оборудования с возвращенных Киеву кораблей

Представитель Кремля отметил, что не располагает детальной информацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей, Кремль не располагает детальной информацией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эта тема затрагивалась во время недавнего телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего", - сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос о том, планируется ли возврат украинской стороне оборудования с кораблей, Песков сказал: "Осуществляются соответствующие контакты, я здесь деталями не располагаю".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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