Лавров призвал Запад отказаться от "имперских замашек", в том числе в вопросе санкций

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Западным странам необходимо отказаться от привычек из прошлых веков, когда они могли диктовать свою волю другим странам. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.

"Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию - это отказаться от имперских замашек. Отказаться от привычек из прошлых веков, от привычек диктовать всем свою волю и становиться судьей всему и вся", - сказал он, отвечая на вопрос, какой вариант наиболее приемлем для разрешения проблемы санкций западных стран в отношении России.

Министр напомнил, что санкции против РФ были введены под предлогом событий на Украине. "Нам наши западные коллеги сейчас говорят: "Вот, ну, сделайте что-нибудь по Украине, выполните Минские договоренности, и мы тогда с облегчением, с радостью будем снимать санкции". "Мы не можем выполнить Минские договоренности, потому что Россия в них даже не упомянута", - подчеркнул он в этой связи.

По словам Лаврова, Вашингтон напрямую отговаривает страны Центральной Азии от развития отношений с Москвой. "Соединенные Штаты давно работают со странами Центральной Азии, - отметил министр. - Мы знаем, что они напрямую отговаривают страны Центральной Азии, несмотря на то, что среди них большинство наших военно-политических союзников, от дальнейшего развития отношений с РФ. Мы этого никогда не делаем".

Лавров подчеркнул, что Центральная Азия, как и любой другой регион мира, не должна становиться ареной противоборства крупных государств. "Всегда можно найти возможности развивать сотрудничество с той или иной страной к обоюдной выгоде, продвигая свои интересы, но не пытаясь ущемить законные интересы этой же страны развивать сотрудничество и с третьими партнерами, - пояснил он. - К сожалению, такая линия у Соединенных Штатов есть. И она проявляется не только в Центральной Азии: практически со всеми нашими зарубежными партнерами и в Азии, и в Латинской Америке, и в Африке они такую линию проводят. Мы на это обращаем внимание наших американских коллег, когда с ними встречаемся. Считаем, что это неправильно".

Вместе с тем, по словам главы МИД РФ, по целому ряду направлений сотрудничество Москвы и Вашингтона развивается, в том числе в Сирии. "Несмотря на то что США и возглавляемая ими коалиция находятся на территории Сирии незаконно, мы не хотим лишних проблем для сирийского народа и для наших военнослужащих, которые по просьбе законного правительства Сирии там работают, помогая в борьбе с терроризмом и в обеспечении стабильности, - указал Лавров. - Есть канал между военными России и США, он работает профессионально и обеспечивает устранение рисков каких-либо непреднамеренных инцидентов".

В новость были внесены изменения (14:21 мск) — добавлена информация по тексту.