МИД: РФ не ждет скорых решений Израиля по свободной от оружия массового уничтожения зоне

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия считает необходимым диалог по теме соглашения о зоне на Ближнем Востоке, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ), и не ожидает в ближайшее время каких-то решений от властей Израиля. Об этом заявил в среду на пресс-конференции директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Скорых решений со стороны Израиля, наверное, ждать не приходится. Но шаг за шагом нужно стараться идти вперед по позитивной дорожке взаимного диалога, а не конфронтации", - сказал он.

Ермакова также спросили, зачем Израилю принимать участие в конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ, если он, как утверждают некоторые его соседи, уже обладает ядерным оружием. "Официально это нигде не признается, - ответил дипломат. - Сам Израиль никогда и нигде не говорил, что является ядерным государством, поэтому такая неопределенность в политическом плане в отношении статуса Израиля есть и, судя по всему, будет оставаться".

Израиль никогда официально не признавал факт обладания ядерным оружием. Однако соседи еврейского государства по региону уверены в его наличии, о чем регулярно публично заявляют. Например, в сентябре 2019 года с такими словами выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В июне 2018 года глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что Израиль обладает по меньшей мере 80 ядерными боеголовками.

Конференция по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ, прошла 18-22 ноября в Нью-Йорке. По ее итогам принята политическая декларация, в которой содержится обязательство открыто и всеобъемлюще продолжать разработку соглашения о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ. Израиль не участвовал в этой конференции.