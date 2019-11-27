Лавров назвал вымыслом разговоры о нарушении прав человека в Крыму

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Все разговоры о нарушении прав человека в Крыму - вымысел, даже западные политики, приезжающие на полуостров, видят, что регион развивается. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.

"Сейчас в Крыму все спокойно, Крым развивается. Приезжайте, смотрите. Уже все больше и больше и западных парламентариев, и политиков приезжают и лично видят, что все разговоры о том, что в Крыму происходит какая-то жуткая катастрофа с правами человека, - это просто бред и вымыслы", - сказал он.

Министр добавил, что речь также идет и том, чтобы Донбасс "был гарантирован и с точки зрения безопасности, и с точки зрения прав русского языка, всех тех других прав, которые записаны в минских договоренностях".