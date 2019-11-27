{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров назвал вымыслом разговоры о нарушении прав человека в Крыму

Министр иностранных дел России подчеркнул, что сейчас в Крыму все спокойно, полуостров развивается

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Все разговоры о нарушении прав человека в Крыму - вымысел, даже западные политики, приезжающие на полуостров, видят, что регион развивается. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.

"Сейчас в Крыму все спокойно, Крым развивается. Приезжайте, смотрите. Уже все больше и больше и западных парламентариев, и политиков приезжают и лично видят, что все разговоры о том, что в Крыму происходит какая-то жуткая катастрофа с правами человека, - это просто бред и вымыслы", - сказал он.

Министр добавил, что речь также идет и том, чтобы Донбасс "был гарантирован и с точки зрения безопасности, и с точки зрения прав русского языка, всех тех других прав, которые записаны в минских договоренностях".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Лавров назвал решение США по израильским поселениям прямым шагом к одобрению аннексии
Вашингтон делает все, чтобы подорвать международно-правовые основы урегулирования конфликта, отметил глава МИД РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС