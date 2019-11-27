Путин обозначит в Бишкеке приоритеты председательства России в ОДКБ в 2020 году

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности 28 ноября обсудят в Бишкеке актуальные региональные и международные проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент РФ Владимир Путин посетит 28 ноября Киргизскую Республику для участия в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, - говорится в сообщении. - Планируется рассмотреть ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках Организации, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам". Путин также обозначит на заседании приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2020 году.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что лидеры стран ОДКБ на саммите в Бишкеке в четверг рассмотрят шаги по укреплению границ с Афганистаном, откуда в Центральную Азию могут проникнуть террористы.