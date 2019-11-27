В СФ заявили, что решение Apple не означает признания Западом Крыма частью России

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Устранение неточности в обозначении крымских городов в приложениях компании Apple, где ранее полуостров обозначался как территория Украины, не означает того, что Запад признает Крым российским. Однако это первый шаг к правде, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

В среду председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил журналистам, что американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении "Погода".

"Замечательно, что и за океаном понимают совершенно очевидные вещи. Но удивительно, что для этого понадобилось пять лет. Кроме того, к сожалению, не признают [Крым российским] на уровне государств в США и Европе. Но думаю, со временем, возобладает правда", - сказала Алтабаева ТАСС в понедельник.

Она отметила, что хотелось бы, чтобы все системы, показывающие геолокацию, давали информацию "объективно, с учетом реалий сегодняшнего дня". "Боюсь, за океаном не все пользователи сети знают, где находится Украина. Но многие слышали про Крым и Севастополь, и замечательно, что все будут знать, что Крым и Севастополь находятся в России", - добавила Алтабаева.

Ранее в Госдуме сообщили, что Apple устранила претензии депутатов к ее картам в связи с неверным указанием территориальной принадлежности Крыма, однако у парламентариев остались вопросы к сервису "Погода". В частности, крымские города в данном приложении не полностью отображались как территория РФ.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. В связи с этим Украина и некоторые другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове.