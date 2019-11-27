Ушаков заявил, что конкретики о возможном визите Путина в Палестину пока нет

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Конкретики о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Палестину пока нет. Об этом заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Приглашение [от Палестины] есть, когда оно будет рассмотрено, я не знаю. Но конкретика сейчас не обсуждается по визиту", - сказал он.

22 ноября посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что визит президента России в эту страну может состояться в начале 2020 года. Последний раз Путин посещал Палестину в 2012 году. Его палестинский коллега Махмуд Аббас был в Москве в июле прошлого года.