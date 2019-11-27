Грызлов: разведение сил в Донбассе повысило безопасность на трех пилотных участках

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Разведение сил серьезно повысило уровень безопасности в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского на линии соприкосновения в Донбассе. Такое заявление сделал по итогам заседания контактной группы в Минске полпред РФ по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"Контактная группа обсудила итоги разведения сил и средств на трех пилотных участках, ситуацию на этих участках и в целом на линии соприкосновения. Разведение сил серьезно повысило уровень безопасности в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, обеспечило возможность приступить к восстановительным работам", - отметил полпред.

Вместе с тем, по его словам, на других участках линии соприкосновения "Вооруженные силы Украины не прекратили, а в ряде случаев - усилили обстрелы гражданских объектов Донецкой и Луганской областей".

"Кроме того с киевской стороны звучали публичные заявления о планах занять прежние позиции на участках разведения. Такое никак не поспособствует доверию, тем более что в 2016 году киевские власти уже проделали такой маневр в Петровском и Золотом и полностью обнулили результаты первого разведения сил", - напомнил Грызлов.

Восстановление моста

По словам полпреда РФ, участники контактной группы приветствовали открытие моста на линии соприкосновения сторон в Станице Луганской.

"Контактная группа дала положительную оценку динамике работ по восстановлению моста в Станице Луганской", - сказал он.

По словам Грызлова, "восстановление моста [он был открыт 20 ноября] существенно улучшает качество работы контрольного пункта въезда/выезда".

Закон об особом статусе

По словам Грызлова, украинским властям необходимо продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

"Остается нерешенным вопрос о продлении украинского закона об особом статусе Донбасса, хотя его действие должно быть продлено, а дальнейшие законодательные изменения - согласованы с Донецком и Луганском. Немаловажным остается вопрос закрепления особого статуса в конституции. Он должен быть решен в итоге", - сказал Грызлов.

О документе

Президент Украины Петр Порошенко в октябре 2014 года подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым в данных районах на три года устанавливался особый статус. На практике закон Украиной не применялся, но Верховная рада ежегодно продлевала его действие. В марте 2015 года Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с республиками Донбасса внес в закон об особом статусе поправки, которые фактически заблокировали действие документа.

21 ноября спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада готова в ускоренном режиме работать над законом о статусе Донбасса.

Формула Штайнмайера

В начале 2016 года тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм введения в силу закона об особом статусе Донбасса на временной основе в день выборов и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования.