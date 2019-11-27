Грызлов назвал диалог Киева и Донбасса условием безопасности на юго-востоке Украины

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Обеспечение гарантированной безопасности в Донбассе возможно только при условии политического урегулирования. Об этом по итогам заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.

Он позитивно оценил результаты состоявшегося разведения сил на трех пилотных участках на линии разведения в Донбассе. Однако подчеркнул, что обстрелы на других участках не прекратились.

"Обеспечение гарантированной безопасности в Донбассе возможно только при условии политического урегулирования, системного политического диалога Киева, Донецка и Луганска, - считает полпред РФ. - Только системный диалог может доказать, что в Киеве отказались от военного решения и действительно стремятся к миру".

По словам Грызлова, на данный момент есть элементы диалога между Киевом и Донбассом, прежде всего в подгруппах контактной группы.

"Однако от развития диалога киевская сторона пока что уклоняется. Мы видим, что киевская делегация в контактной группе следует именно таким инструкциям. И именно такую позицию продолжает занимать киевская власть". - констатировал полпред.