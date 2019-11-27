Посол РФ попросил британских политиков не спекулировать на российской теме перед выборами

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Новый посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин обратился к британским политикам с призывом не спекулировать на теме РФ в ходе избирательной кампании перед парламентскими выборами. Об этом дипломат заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

"У меня есть послание для Соединенного Королевства. Пожалуйста, не используйте российскую тему и вопросы, касающиеся России, в ходе внутренней политической кампании. Намного лучше будет сконцентрироваться на настоящих приоритетах - экономике, внутренней политике, здравоохранении и других темах. Настоящих и важных для этой страны темах", - сказал Келин.

Как заявила в эфире Sky News внешнеполитический обозреватель телеканала Дебора Хейнс, в интервью Келин также подчеркнул, что Россия никак не вмешивается в политические процессы в других странах.

Ранее в интервью российским журналистам Келин заявил, что Россия не должна стать "вопросом в политической кампании в Великобритании, как это стало в США". По его словам, есть люди, "которые непорядочно эксплуатируют российскую тему, стремясь набрать на этом политические очки".

Тема РФ оказалась затронута в ходе предвыборной кампании в Соединенном Королевстве из-за доклада об угрозах, которые Москва якобы может представлять для британской демократии. Документ, подготовленный межпартийным комитетом британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности, не был опубликован до выборов, что дало противникам премьер-министра Бориса Джонсона повод упрекнуть консервативное правительство в сокрытии важной информации. Консерваторы отвергают подобные обвинения, однако в свою очередь упрекают в излишних симпатиях в России главную политическую силу оппозиции - Лейбористскую партию Джереми Корбина.

Келин был назначен на должность посла в начале ноября и на прошлой неделе приступил к исполнению своих обязанностей. До этого он с 2015 года работал директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, а в 2011-2015 годах занимал пост постоянного представителя РФ при ОБСЕ в Вене. Российское диппредставительство в Великобритании в 2011-2019 годах возглавлял нынешний ректор Дипломатической академии МИД Александр Яковенко.