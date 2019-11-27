Комитет Госдумы настаивает на создании министерства национальной политики

ИЖЕВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам национальностей выйдет с инициативой создания отдельного министерства, которое будет курировать работу в области государственной национальной политики. Об этом сообщил в среду на пленарном заседании форума муниципальных образований "Мир в диалоге", который проходит 27 и 28 ноября в Ижевске, председатель комитета Ильдар Гильмутдинов.

"Общими усилиями создано федеральное агентство по делам национальностей. Я не скрываю, что мы настаивали на том, чтобы было полноценное министерство. В перспективе все равно мы будем выходить неоднократно на главу страны с тем, что должно быть [создано] полноценное министерство со всеми структурами в субъектах, с полномочиями по принятию необходимых решений", - сказал Гильмутдинов.

По его словам, сейчас в некоторых регионах существуют проблемы в области реализации стратегии национальной госполитики, из-за чего действия федерального центра не всегда имеют должный эффект.

"В ряде субъектов реально ничего не происходит. Некоторые считают, что национальная политика - это пришел, посмотрел концерт, как хорошо танцуют, как хорошо готовят плов, поел чак-чак, и все - молодцы, национальная политика произошла! Но это не так. <…> Если этого не будет, все наши усилия в Москве ни к чему не приведут. Вся жизнь происходит на муниципальном уровне. Если там ничего не происходит, никто ни с кем не общается, не встречается, не слышит проблемные вопросы - там появляются проблемы", - добавил председатель комитета.

Форум муниципальных образований "Мир в диалоге" - экспертно-коммуникативная площадка для презентации и обмена успешными муниципальными практиками в сфере государственной национальной политики в РФ. Он проходит в Ижевске 27 и 28 ноября, в нем принимают участие представители органов местного самоуправления нескольких регионов страны, в том числе Удмуртии, Кировской области, Пермского края, Республики Саха (Якутия).