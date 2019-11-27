Рябков выразил надежду на улучшение отношений с США в случае назначения Салливана послом

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Россия сохраняет надежду на улучшения отношений с США в случае назначения первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом в РФ. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности.

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"Я надеюсь, что, если это назначение состоится, то он [Салливан] будет работать на выправление отношений, которые находятся в удручающем состоянии. То, что мы от него слышим, позволяет сохранять в этом плане надежду, хотя общая обстановка в Вашингтоне, конечно, не способствует, я бы сказал, нормальному дипломатическому общению, как это было принято на протяжении десятилетий", - сказал он.

"Мы это тоже понимаем и полагаем, что человек его опыта, его уровня и его масштаба в равной мере владеет ситуацией и глубоко осознает все, что связано с нынешним кризисным состоянием российско-американских отношений", - подчеркнул Рябков.

17 октября президент США Дональд Трамп направил законодателям предложение рассмотреть кандидатуру Салливана на должность посла в Москве. Профильный комитет Сената по иностранным делам 20 ноября одобрил его кандидатуру. Теперь его кандидатуру должна утвердить верхняя палата Конгресса США в полном составе.