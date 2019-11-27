Депутат Госдумы: Apple привела свои сервисы в соответствии с реальной ситуацией по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Устранение претензий по указанию принадлежности Крыма к России на картах компанией Apple - это приведение ее сервисов в соответствие с реальностью, считает депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

В среду стало известно, что американская компания Apple привела все свои сервисы в соответствие с российским законодательством - Севастополь, Симферополь, Ялта и другие города теперь указаны как территория РФ. Ранее в приложениях "Карты" и "Погода" полуостров отображался как территория Украины.

"[Изменения на картах, внесенные компанией Apple, - это их] приведение в соответствие с реальностью. Крым является частью России, это записано в Конституции РФ, и, если зарубежные компании хотят представлять свою продукцию на российском рынке, они обязаны соблюдать наше законодательство", - сказал Козенко.

Он отметил, что компания Apple устранила претензии парламентариев на фоне принятия Госдумой закона об обеспечении продажи на территории России смартфонов и других гаджетов с предустановленным российским программным обеспечением.

Госдума 21 ноября приняла в третьем окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей".