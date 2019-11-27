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Главы МИД ОДКБ высоко оценили инициативу России по Персидскому заливу

В своем совместном заявлении министры призвали все стороны проявлять сдержанность и предпринимать шаги в интересах снижения напряженности и восстановления доверия

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметили высокий потенциал российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД ОДКБ, текст которого размещен в среду на сайте российского дипведомства.

Главы внешнеполитических ведомств выразили озабоченность в связи со складывающейся обстановкой в районе Персидского залива, которая чревата "возникновением крупномасштабного военного столкновения с самыми негативными последствиями для всех вовлеченных стран, региональной и международной безопасности". "[Министры] отмечают значительный положительный потенциал российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, - отмечается в заявлении. - Призывают все стороны проявлять сдержанность и предпринимать шаги в интересах снижения напряженности и восстановления доверия".

23 июля МИД России представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе. Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.

О Сирии

В заявлении сказано, что министры иностранных дел стран - участниц ОДКБ обеспокоены сохраняющимися очагами напряженности в Сирии.

"Министры выражают обеспокоенность в связи с сохранением очагов напряженности в Сирии и продолжают плотно отслеживать развитие ситуации. Отмечают, что достижение долгосрочной стабильности в Сирийской Арабской Республике, в том числе на северо-востоке страны, возможно только на основе уважения и полного восстановления суверенитета, территориальной целостности государства и обеспечения безопасности гражданского населения, представляющего различные этнические и конфессиональные общины страны", - говорится в документе.

Главы МИД также указали на необходимость продолжения борьбы с терроризмом для полной ликвидации запрещенных в России организаций "Исламское государство", "Джабхат ан-Нусра" и других группировок. Министры поприветствовали запуск работы Конституционного комитета Сирии, отметив, что это "является важным шагом в деле продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН".

О СВПД

Кроме того, страны ОДКБ поддерживают усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и будут оказывать им эффективное содействие.

"[Министры] выступают за дальнейшее планомерное его осуществление на основе приверженности всех вовлеченных сторон взятым на себя обязательствам и при соблюдении тщательно выверенного баланса интересов, лежащих в основе всеобъемлющих договоренностей, - отмечается в заявлении. - Поддерживают усилия, направленные на деэскалацию вокруг СВПД, и выражают твердое намерение оказывать им эффективное содействие в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231".

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки. Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

О Ближнем Востоке и Северной Африке

Как сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства, страны - участницы ОДКБ рассматривают возможность оказания содействия в урегулировании конфликтов в государствах Ближнего Востока и Северной Африки..

"На заседании одобрен проект заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности. Принято совместное заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главы МИД, оборонных ведомств и секретари советов безопасности стран ОДКБ в ходе заседания в столице Киргизии одобрили проекты решений по "углублению политического, военного и военно-экономического сотрудничества государств-членов, совершенствованию нормативной правовой базы и финансово-экономическому обеспечению деятельности организации, выносимые на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября 2019 года".

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров информировал участников заседания о приоритетных направлениях деятельности РФ на период председательства в организации", - отмечается в сообщении. В завершение состоялась церемония передачи жезлов председательства в СМИД, СМО и КССБ ОДКБ от Киргизской Республики Российской Федерации, указала пресс-служба. По ее данным, участники встречи также "обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ".

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 28 ноября в Бишкеке с участием президентов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министра Армении. В повестку дня заседания включены более двух десятков вопросов, в том числе касающихся обеспечения региональной и международной безопасности.

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