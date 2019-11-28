Путин прибыл в резиденцию "Ала-Арча", где начинается саммит ОДКБ

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию "Ала-Арча" под Бишкеком, где начинается заседание Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Хозяин саммита, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, встретил российского лидера в фойе Конгресс-холла, в котором организовано мероприятие.

В ближайшие минуты лидеры стран ОДКБ сделают совместную фотографию, после чего отправятся на первое заседание, которое пройдет в узком составе. Большая часть первой встречи пройдет в закрытом для прессы режиме.

Как ранее сообщили в Кремле, на саммите "планируется рассмотреть ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках Организации, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам". Кроме того, как ожидается, с учетом председательства России в организации в 2019-2020 годах, Путин объявит приоритеты России в ОДКБ в следующем межсессионном периоде.

По словам пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова, ряд вопросов, в частности, проблемы международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. Пленарное заседание СКБ в расширенном составе состоится с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств членов - организации.