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Лавров встретится 2-3 декабря в Баку с президентом и главой МИД Азербайджана

Стороны планируют обсудить вопросы развития двусторонних отношений в политико-экономической и гуманитарной сферах

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит 2-3 декабря визит в столицу Азербайджана, где проведет переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым и главой МИД Эльмаром Мамедъяровым. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"2-3 декабря, в соответствии с имеющейся договоренностью, министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Баку с официальным визитом, - сказала она. - Программой пребывания главы российского внешнеполитического ведомства предусмотрены встречи с президентом Азербайджана, переговоры с министром иностранных дел этого государства".

"Будет продолжен диалог по ключевым вопросам развития двусторонних отношений в политико-экономической и гуманитарной сферах, - добавила дипломат. - Также планируется подписать план консультаций внешнеполитических ведомств на 2020 год".

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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