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Захарова: Россия подготовила к заседанию СМИД ОБСЕ солидный набор проектов решений

Как отметила официальный представитель МИД РФ, в общей сложности на столе переговоров находятся более 20 проектов документов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия настроена на конструктивный обмен мнениями по вопросам европейской безопасности на предстоящем 5-6 декабря в Братиславе заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ и подготовила для утверждения ее участниками солидный набор проектов решений по наиболее значимым темам. Как сообщила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, в заседании примет участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Российская сторона настроена на заинтересованный и конструктивный обмен мнениями о состоянии системы европейской безопасности, общих вызовах, возможностях для сотрудничества государств - участников ОБСЕ, - отметила она. - Мы ожидаем, что дискуссия внесет вклад в дело восстановления доверия и военно-политической деэскалации, будет способствовать повышению профиля ОБСЕ в борьбе с транснациональными угрозами, а также придаст импульс усилиям по урегулированию конфликтов в зоне ее ответственности и позволит выработать консенсусный подход к актуальным вопросам сотрудничества в экономико-экологическом и гуманитарном измерениях деятельности ОБСЕ".

"К предстоящему СМИД в Братиславе Россия подготовила солидный набор проектов решений по значимым для всех государств-участников темам, - продолжила дипломат. - В частности, к 75-летию окончания Второй мировой войны (проект выработан совместно с союзниками по ОДКБ), к 20-летию Хартии европейской безопасности и Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве, а также проекты решений по ответственному поведению СМИ в интересах общества, свободного от терроризма, экстремизма, укреплению роли ОБСЕ в предотвращении и борьбе с терроризмом, усилению роли ОБСЕ в решении мировой проблемы наркотиков, свободному доступу общественности к информации, свободе мирных собраний, наращиванию усилий по защите языковых и образовательных прав нацменьшинств. Мы рассчитываем на их утверждение".

В общей сложности на столе переговоров находятся более 20 проектов документов, указала Захарова.

"В ходе встречи в Братиславе российская сторона акцентирует внимание на проблеме фрагментации безопасности в Евроатлантике, роста напряженности из-за конфронтационного курса НАТО на так называемое сдерживание России и укрепление военной инфраструктуры вблизи наших границ, - обратила внимание официальный представитель дипведомства. - Также предполагается выступить за переподтверждение принципа неделимости безопасности и роли ОБСЕ как площадки для диалога и равноправного взаимодействия государств-участников и их объединений. Предполагается, что российская делегация выразит поддержку усилиям ОБСЕ в содействии урегулированию конфликтов, в том числе на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, ее сопредседательству в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье и работе на Балканах".

По ее словам, на заседании СМИД ОБСЕ планируется также отметить и "отдельно остановиться на проблематике нарушения прав нацменьшинств, попытках сегрегации и дискриминации СМИ, подъеме агрессивного национализма, который наблюдается, в частности, на Украине, а также в странах Европейского союза, особенно в Прибалтике".

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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