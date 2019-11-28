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Политический кризис в Венесуэле

Захарова: Россия призывает США поддержать процесс национального диалога в Венесуэле

Москва, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, однозначно к этому стремится

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. США должны поддержать зарождающийся процесс национального диалога в Венесуэле. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что существенная часть венесуэльцев сделала первые шаги в интересах решения противоречий на основе инклюзивности и согласия. "Хотелось бы призвать коллег в администрации США к реализму в оценках, - сказала она. - Нужно просто помочь расширить круглый стол национального диалога и укрепить тем самым нарождающийся процесс мирного внутриполитического урегулирования силами самих венесуэльцев".

Россия, подчеркнула она, однозначно к этому стремится. "Теперь вопрос в Соединенных Штатах Америки", - заявила Захарова.

В мае в Осло прошло несколько раундов непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Последний этап диалога начался 8 июля на Барбадосе, но был приостановлен в августе правительством, которое объяснило свое решение "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

15 сентября правительство Венесуэлы и ряд представителей оппозиции договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира - постоянного органа, в рамках которого политические противники будут вести переговоры по широкому кругу вопросов. После этого президент Николас Мадуро заявил, что власти республики готовы в любой момент возобновить переговоры при посредничестве Норвегии.

Теги
Мадуро, НиколасБарбадосСШАНорвегияВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗахарова, Мария Владимировна
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