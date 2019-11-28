Захарова: письмо эксперта ОЗХО на WikiLeaks доказывает предвзятость выводов организации

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Публикация на сайте WikiLeaks письма эксперта Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в котором критикуется доклад миссии ОЗХО по расследованию инцидента в сирийском городе Дума в апреле 2018 года, стала доказательством предвзятости выводов этой миссии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Публикация WikiLeaks является очередным очень весомым свидетельством, мягко говоря, предвзятости доклада миссии. Ситуация с докладом уже получила широкий международный резонанс, - сказала она. - Мы рассчитываем, что руководство Технического секретариата ОЗХО все же предоставит возможность экспертам миссии, которые имели отношение к расследованию данного эпизода, ответить на имеющиеся у стран - членов организации вопросы. Хочу напомнить, что до сих пор все настоятельные и убедительные просьбы предоставить прямой контакт, чтобы эксперты задали представителям этой миссии вопросы, отклонялись".

Захарова отметила, что в опубликованном WikiLeaks письме затрагиваются многие вопросы из тех, что на протяжении долгого времени поднимаются российскими и международными специалистами. "Россия и ряд других стран неоднократно подвергали сомнению обоснованность выводов, которые были представлены миссией ОЗХО по результатам этого расследования, - напомнила официальный представитель МИД РФ. - Мы не раз говорили о том, что проведенный миссией химический и токсикологический анализ, а также баллистические выкладки и опрос свидетелей были малоубедительными с точки зрения профессионального подхода и в то же время имели все признаки политической предопределенности".

Ранее на сайте WikiLeaks был опубликован ряд документов, ставящих под сомнение выводы ОЗХО по инциденту с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. Речь идет о письме неназванного эксперта Миссии по установлению фактов возможного применения химического оружия в Сирии (МУФС), направленному по электронной почте другим сотрудникам ОЗХО. В нем говорится, что отредактированная версия доклада по инциденту в сирийской Думе "превратилась во что-то совершенно иное по сравнению с рабочей версией". В частности, обращается внимание на то, что в итоговом докладе пропущена целая часть, которая ставит под сомнение тот факт, что возможные жертвы инцидента подверглись воздействию хлора или другого химиката.