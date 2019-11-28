Состав правительства окончательно сформировали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края на заседании в четверг утвердили две кандидатуры на должности первых заместителей председателя правительства региона, передает корреспондент ТАСС из зала заседания. Этим решением окончательно сформирован состав правительства региона.

Правительство Ставропольского края сложило полномочия после официального вступления в должность губернатора 27 сентября. Главы краевых министерств и ведомств работали в своих должностях в рамках контрактов длительностью в один год, в соответствии с законодательством они продолжили исполнять свои полномочия, не уходя в отставку.

"Губернатор просит вас согласовать назначение Великданя Николая Тимофеевича на указанную должность, <...> согласовать назначение Ковалева Ивана Ивановича на указанную должность", - сказал представитель губернатора и правительства края в думе региона Сергей Пустоселов.

Оба кандидата ранее занимали в правительстве края те же должности. Решения по ним будут оформлены в виде постановлений и направлены губернатору края.

Заместители председателя правительства главы региона были назначены губернатором Владимиром Владимировым в конце октября 2019 года. На должность зампредседателя правительства, руководителя аппарата правительства был назначен Вячеслав Гладков. На пост заместителя председателя - министра финансов была назначена Лариса Калинченко. На должности заместителей председателя правительства были назначены Николай Афанасов, Александр Бойков, Александр Золотарев, Роман Петрашов, Юрий Скворцов. Ранее все они входили в состав правительства.

Не вошла в новый состав правительства Ирина Кувалдина, в отношении которой сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.