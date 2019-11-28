{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

МИД России отмечает "некоторую стабилизацию" ситуации в Боливии

Урегулирование кризиса зависит от способности временных властей отказаться от агрессивных заявлений, считает официальный представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ситуация в Боливии стабилизировалась в последние дни, окончательное урегулирование политического кризиса в стране зависит от способности временных властей отказаться от агрессивных заявлений. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему
Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

"Мы отмечаем происходящую в последние дни некоторую стабилизацию обстановки в этом государстве. Она произошла при посредничестве спецпредставителя генсекретаря ООН [Жана Арно]", - сказала она.

Дипломат добавила, что у Боливии появился шанс урегулировать политический кризис и вернуться хотя бы к относительной стабильности. "Насколько эта возможность будет реализована, зависит в первую очередь от того, смогут ли временные власти и политики, в том числе те, кто уже заявил о намерениях баллотироваться на президентский пост, отказаться от агрессивной риторики в отношении оппонентов и представителей коренных народов, а также малообеспеченных слоев", - подчеркнула она.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияЗахарова, Мария ВладимировнаПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Путин и Макрон могут обсудить в Париже инициативу о неразмещении ракет в Европе
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что повестка встречи 9 декабря в Париже шире
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС