МИД России отмечает "некоторую стабилизацию" ситуации в Боливии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ситуация в Боливии стабилизировалась в последние дни, окончательное урегулирование политического кризиса в стране зависит от способности временных властей отказаться от агрессивных заявлений. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы отмечаем происходящую в последние дни некоторую стабилизацию обстановки в этом государстве. Она произошла при посредничестве спецпредставителя генсекретаря ООН [Жана Арно]", - сказала она.

Дипломат добавила, что у Боливии появился шанс урегулировать политический кризис и вернуться хотя бы к относительной стабильности. "Насколько эта возможность будет реализована, зависит в первую очередь от того, смогут ли временные власти и политики, в том числе те, кто уже заявил о намерениях баллотироваться на президентский пост, отказаться от агрессивной риторики в отношении оппонентов и представителей коренных народов, а также малообеспеченных слоев", - подчеркнула она.