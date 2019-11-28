{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: Россия призывает Запад не скрывать данные о военных преступлениях в Афганистане

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "разбирательства были закрыты без предъявления обвинений"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия призывает западные страны, в частности Великобританию и Новую Зеландию, перестать скрывать данные по военным преступлениям в Афганистане. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем преступления против мирных жителей в Афганистане. Призываем британские, новозеландские власти все-таки довести расследования до конца, привлечь виновных к ответственности, перестать скрывать эти данные", - сказала она.

По словам Захаровой, Россия "обратила внимание на появившиеся в СМИ материалы со свидетельствами военных преступлений, которые были совершены в разное время британскими военнослужащими в Афганистане". Она отметила, что разбирательства по этим делам были закрыты без предъявления обвинений.

Как подчеркнула представитель МИД РФ, Москва "требует, чтобы командование иностранных военных контингентов, дислоцирующихся в Афганистане, приняло исчерпывающие меры по предотвращению преступлений в отношении гражданских лиц в будущем". "Мы убеждены, что без восстановления справедливости будет трудно рассчитывать на победу в борьбе с международным терроризмом", - добавила дипломат.

"Создается впечатление, что благоприятной почвой для упомянутых преступлений стало пренебрежительное отношение к местному населению, как будто речь идет не о тех людях, ради которых дислоцировались международные силы для осуществления операции по установлению стабильности, безопасности, для борьбы с терроризмом, а как будто речь идет о людях второго сорта, чьими жизнями можно жертвовать во имя собственных политических либо других интересов", - заключила Захарова.

Теги
АфганистанВеликобританияНовая Зеландия
Реклама на ТАСС
Путин и Макрон могут обсудить в Париже инициативу о неразмещении ракет в Европе
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что повестка встречи 9 декабря в Париже шире
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС