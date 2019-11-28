Захарова: Россия призывает Запад не скрывать данные о военных преступлениях в Афганистане

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия призывает западные страны, в частности Великобританию и Новую Зеландию, перестать скрывать данные по военным преступлениям в Афганистане. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем преступления против мирных жителей в Афганистане. Призываем британские, новозеландские власти все-таки довести расследования до конца, привлечь виновных к ответственности, перестать скрывать эти данные", - сказала она.

По словам Захаровой, Россия "обратила внимание на появившиеся в СМИ материалы со свидетельствами военных преступлений, которые были совершены в разное время британскими военнослужащими в Афганистане". Она отметила, что разбирательства по этим делам были закрыты без предъявления обвинений.

Как подчеркнула представитель МИД РФ, Москва "требует, чтобы командование иностранных военных контингентов, дислоцирующихся в Афганистане, приняло исчерпывающие меры по предотвращению преступлений в отношении гражданских лиц в будущем". "Мы убеждены, что без восстановления справедливости будет трудно рассчитывать на победу в борьбе с международным терроризмом", - добавила дипломат.

"Создается впечатление, что благоприятной почвой для упомянутых преступлений стало пренебрежительное отношение к местному населению, как будто речь идет не о тех людях, ради которых дислоцировались международные силы для осуществления операции по установлению стабильности, безопасности, для борьбы с терроризмом, а как будто речь идет о людях второго сорта, чьими жизнями можно жертвовать во имя собственных политических либо других интересов", - заключила Захарова.