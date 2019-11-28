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Захарова назвала нездоровым интерес СМИ Испании к теме "российского вмешательства"

По словам официальный представитель МИД, также "повторяется мысль о попытках России ослабить ЕС, в том числе путем дезинформации, фейков и так далее"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Некоторые испанские СМИ проявляют нездоровый интерес к теме якобы имевшего место влияния России на кризис в Каталонии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наблюдаем опять какой-то нездоровый интерес отдельных испанских СМИ, блогосферы к возвращению, реинкарнации позабытой темы вмешательства России во внутренние дела Испании в связи с каталонскими событиями. Помимо вбросов о некоей причастности российских спецслужб к так называемому процессу суверенизации Каталонии, повторяется мысль о попытках нашей страны ослабить ЕС, в том числе путем дезинформации, фейков и так далее", - сказала она.

"Отмечается, что Испания якобы отказалась сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности. В общем, огромное количество нагромождений бессмысленных материалов, которые умудряются представлять за аналитику. Я хотела бы отметить, что 21 ноября в ходе выступления перед прессой в Мадриде подобные пассажи парировал сам и.о. министра иностранных дел Испании господин Боррель. Он назвал такие измышления - цитирую - чистой клеветой, плодом горячечного воображения. Мы только можем со своей стороны разделить эти оценки", - добавила Захарова.

На прошлой неделе газета El Mundo выступила с утверждением, что 4 октября в Ла-Жункере (провинция Жирона) были задержаны россиянин и украинец. При обыске в их машине якобы обнаружили гранату M-75. По версии издания, Национальная судебная коллегия Испании может расследовать роль этих людей в каталонском кризисе.

Ранее газета El Pais утверждала, что в Испании начато расследование из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. Посол РФ в Испании Юрий Корчагин заявил, что возмущен этими фейковыми публикациями.

Теги
ИспанияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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