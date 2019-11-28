Захарова сообщила, что в Братиславе пройдет встреча сопредседателей Минской группы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Консультации сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США, Франция) на уровне послов состоятся в Братиславе на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет в Братиславе 5-6 декабря. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта тема регулярно в течение последних лет обсуждается на площадке ОБСЕ. На полях предстоящего СМИД в Братиславе запланированы консультации "тройки" сопредседателей, речь идет об уровне послов по особым поручениям", - сказала она.

Захарова добавила, что на данный момент не располагает информацией о возможности проведения встречи сопредседателей на уровне министров иностранных дел. "Если будут приняты какие-то дополнительные решения о проведении [консультаций] в форматах иного уровня, мы также прокомментируем", - указала она.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 гг. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.