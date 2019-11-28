Захарова: Россия поддерживает акции по деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия приветствует взаимные поездки журналистов Азербайджана и Армении, а также другие гуманитарные акции, направленные на подготовку населения к миру в рамках нагорнокарабахского урегулирования. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства напомнила, что главы МИД Армении и Азербайджана на встрече, состоявшейся в Москве в апреле 2019 года по инициативе их российского коллеги Сергея Лаврова, согласились начать практическую работу по ряду гуманитарных вопросов, включая взаимные поездки представителей средств массовой информации.

"Такие визиты состоялись в период между 17 и 21 ноября при координирующей роли личного представителя действующего председателя ОБСЕ, - отметила дипломат. - В них приняли участие журналисты из Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха. Мы рассматриваем это совместное мероприятие как показатель намерений сторон способствовать установлению контактов между армянами и азербайджанцами. Считаем, что подобные гуманитарные акции, направленные на подготовку населения к миру, следует продолжать, и мы будем, безусловно, их поддерживать".

Среди других возможных направлений совместных действий Захарова назвала "облегчение судеб лиц, находящихся в заключении на территории сторон". По ее словам, Россия "продолжит оказывать сторонам в нагорнокарабахском урегулировании необходимое посредническое содействие".