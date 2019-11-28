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Захарова посоветовала США оказать реальную помощь Донбассу вместо публикаций в Twitter

Официальный представитель МИД отметила, что поставки гуманитарной помощи в Донбасс со стороны России встречают резкое неприятие в Киеве, но подобные шаги от США не вызвали бы протестов украинского руководства

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала США направить гуманитарную помощь в Донбасс, а не комментировать вопрос мирного урегулирования на востоке Украины в социальных сетях. Такую оценку она дала сообщению госсекретаря США Майкла Помпео, поддержавшего позицию Киева по преодолению кризиса в Донбассе на своей странице в Twitter.

"Конечно, твит проще написать, чем отправить гуманитарную помощь, но вот хотели бы рекомендовать", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что поставки гуманитарной помощи в Донбасс со стороны России встречают резкое неприятие в Киеве, но подобные шаги от США не вызвали бы протестов украинского руководства. "Кто же против, чтобы Соединенные Штаты направили продовольствие, медикаменты, вещи? Есть прекрасный повод и прекрасное направление для оказания содействия и помощи и проявления настоящей заботы о населении", - пояснила официальный представитель российского МИД.

"Возможно, есть желание почувствовать сопричастность процессу [мирного урегулирования в Донбассе]. Лучше бы гуманитарную помощь отправили на восток Украины", - заключила Захарова.

МЧС РФ с 2014 года направляет жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. В общей сложности жителям Донбасса было доставлено более 80 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Теги
УкраинаСШАЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)
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